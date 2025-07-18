Джерела «Бабеля»: У Малі ліквідували воєнного злочинця, який був тренером російського боксера Повєткіна

У Малі ліквідували воєнного злочинця, який був тренером російського боксера Ігоря Повєткіна.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

Ідеться про Ігоря Нестерова — найманця «ПВК Вагнера». Як повідомляють джерела, Нестерова вбили під час виконання ним «бойового завдання» на північному заході Африки. Раніше «вагнерівці» заявляли, що «виконали місію» в Малі, але продовжують зазнавати втрат на території республіки.

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Ігор Нестеров від початку широкомасштабного вторгнення Росії брав участь в агресивній війні проти України та позував на фото разом з іншими російськими терористами. Війну Росії проти України підтримав і його вихованець російський боксер Олександр Повєткін.