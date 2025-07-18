Українські дрони відіграють ключову роль у стримуванні російського наступу. Світові медіа про російсько-українську війну 17 липня

Українська дронова революція позбавила Росію головних переваг — в артилерії, танках і чисельності військ — і саме це, як пише Reuters, змінило хід війни. Дрони-камікадзе, дрони спостереження, дрони-бомбардувальники, дрони, що знищують інші дрони — усі вони масово заполонили небо і створили так звану kill-zone, «зону знищення» приблизно 10 км з обох боків лінії зіткнення, смертельно небезпечну для будь-якої техніки чи живої сили.

Це не дозволяє росіянам просуватись так, як у 2022 році: колони бронетехніки стали надто легкими мішенями. Тепер ворог атакує інакше: групами по 5―6 осіб, пішки чи на мотоциклах або квадроциклах ― і здебільшого лише для того, щоб виявити українські позиції, а тоді атакувати їх безпілотниками (у виробництві яких росіяни теж не відстають). Посилаючись на власні джерела серед українських командирів, виробників зброї та аналітиків, Reuters розповідає, що зараз Київ здатен протриматись без нової допомоги США місяці — на відміну від, наприклад, 2023 року, коли йшлося про дні чи тижні. Втім, польський військовий аналітик Конрад Музика, застерігає від ілюзій: попри дронову перевагу Україна не має достатньо ресурсів для наступу, і найімовірніше, Силам оборони доведеться вести виснажливу оборонну війну з обмеженими можливостями в артилерії та людях.

Французьке видання Le Monde опублікувало статтю під назвою «Нова прем’єр-міністерка України очолює компактніший уряд з лояльних до Зеленського людей». У матеріалі йдеться про те, що Юлія Свириденко, яка змінила Дениса Шмигаля на посаді голови уряду, почала готуватися до цієї ролі ще торік. Вона мала підтримку радника президента Андрія Єрмака, який запросив її до своєї команди для керівництва економічною стратегією країни. До того ж в останні місяці президент Зеленський дедалі частіше надавав їй слово під час зустрічей і публічних виступів.

Позиція Республіканської партії США щодо допомоги Україні змінилася вслід за розворотом Дональда Трампа, розповідає The New York Times. Менш ніж два роки тому республіканці настільки гаряче опонували продовженню допомоги Україні, що навіть усунули власного спікера Кевіна Маккарті. Він, як казали тоді прибічники Трампа, уклав «секретну додаткову угоду» про збройну підтримку України. Кілька місяців потому спікер Майк Джонсон ризикнув власною посадою, щоб проштовхнути пакет фінансування для України, при цьому більшість його однопартійців проголосували проти. Але зараз усе змінилося — і чимало однопартійців Трампа поспішили наслідувати його приклад. Видання зазначає: це ще одне підтвердження того, що Трамп повністю контролює свою партію. Його підхід «Америка понад усе» зламав стару республіканську традицію підтримувати активну роль США у світових конфліктах ― але тепер вона відновилась.

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