УПЦ МП дали строк до серпня розірвати стосунки з Російською православною церквою

Українській православній церкві Московського патріархату дали термін 30 днів, тобто, до 18 серпня, щоб розірвати зв’язки з Російською православною церквою — інакше її можуть заборонити через суд.
Такий припис видала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
Там виявили: попри публічні заяви про незалежність, церква досі має прямі зв’язки з релігійною організацією з Росії.
До 18 серпня митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати офіційне рішення найвищих органів церковного управління про вихід з Російської православної церкви. Також потрібно підтвердити, що всі положення статуту РПЦ, які стосуються Української православної церкви, втратили чинність.
Крім того, церква повинна:
- відкликати своїх єпископів, священнослужителів, ченців і черниць з усіх керівних органів Російської православної церкви, зокрема зі Священного синоду, Архієрейського собору, Помісного собору, Міжсоборної присутності, синодальних відділів та інших канонічних структур;
- публічно оголосити про повний розрив канонічних зв’язків із Російською православною церквою;
- визнати недійсними рішення РПЦ про анексію єпархій Української православної церкви і призначення керівників цих єпархій без згоди самої УПЦ.
Митрополита Онуфрія також зобов’язали письмово або усно публічно заявити, що він не погоджується на будь-яке підпорядкування Російській православній церкві та складає з себе повноваження, які пов’язували його з нею.
Якщо Українська православна церква Московського патріархату не виконає ці вимоги до 18 серпня, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зможе звернутися до суду з позовом про заборону її діяльності в Україні.
- В Україні діє закон про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков. Він набув чинності у вересні 2024 року. З того часу громади УПЦ МП мали вісім місяців на те, щоб розірвати звʼязки з Російською православною церквою.