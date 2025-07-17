УПЦ МП дали строк до серпня розірвати стосунки з Російською православною церквою

Українській православній церкві Московського патріархату дали термін 30 днів, тобто, до 18 серпня, щоб розірвати зв’язки з Російською православною церквою — інакше її можуть заборонити через суд.

Такий припис видала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Там виявили: попри публічні заяви про незалежність, церква досі має прямі зв’язки з релігійною організацією з Росії.

До 18 серпня митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати офіційне рішення найвищих органів церковного управління про вихід з Російської православної церкви. Також потрібно підтвердити, що всі положення статуту РПЦ, які стосуються Української православної церкви, втратили чинність.