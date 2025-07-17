До Помпеїв повернули мозаїку, яку під час Другої світової вкрав німецький офіцер

До італійського міста Помпеї повернули мозаїку, яку під час Другої світової війни вивіз німецький офіцер. Десятиліттями вона була в Німеччині, поки її не ідентифікували слідчі, які шукали награбовані твори мистецтва.

Про це пише The New York Times.

Цього тижня мозаїку, що зображує інтимну сцену в спальні, виставили в Італії поблизу місця стародавнього римського міста. Артефакт є одним із тисяч награбованих у Помпеях предметів, які в останні десятиліття були повернуті на це місце.

Італійська поліція повідомляє, що капітан Вермахту, який служив в Італії та відповідав за ланцюги постачання, якимось чином отримав мозаїку під час Другої світової війни, ймовірно, шляхом мародерства чи крадіжки. Він перевіз її до Німеччини в 1944 році, де подарував неназваній цивільній особі. Хто володів мозаїкою до того, як капітан заволодів нею, і де саме вона перебувала, досі невідомо.

Десятиліття потому родич останнього німецького власника, який успадкував мозаїку, звернувся до Командування карабінерів з охорони культурної спадщини Італії і запитав, як повернути її. Поліція не розголошує особу спадкоємця.