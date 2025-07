У Британії вісім дітей народилися від ДНК трьох людей замість двох. Це врятувало їх від спадкових смертельних захворювань

У Великій Британії народилися вісім дітей із використанням генетичного матеріалу від трьох людей. Це дало запобігти розвитку спадкових захворювань, які часто призводять до смерті.

Про це йдеться у звіті The New England Journal of Medicine, пише BBC.

Мітохондрії — це крихітні структури майже в кожній людській клітині. Вони є причиною, чому ми дихаємо, оскільки використовують кисень для перетворення їжі на енергію. Дефектні мітохондрії можуть призвести до нестачі енергії для підтримки серцевої діяльності, а також до пошкодження мозку, судом, сліпоти, мʼязової слабкості та відмови органів.

Діти, народжені за допомогою триособового методу, успадковують більшу частину своєї ДНК від батьків, але також отримують близько 0,1% від іншої жінки. Ця зміна передається з покоління в покоління.

Яйцеклітини як від матері, так і від донора запліднюються в лабораторії спермою батька. Ембріони розвиваються доти, доки ДНК сперматозоїда та яйцеклітини не утворить пару структур, які називаються пронуклеусами. У них міститься генетичний план для побудови людського тіла — наприклад, колір волосся та зріст.

Пронуклеуси видаляють з обох ембріонів, а ДНК батьків поміщають всередину ембріона, заповненого здоровими мітохондріями. Отримана дитина генетично повʼязана зі своїми батьками, але стає вільною від мітохондріальних захворювань.

Приблизно один з 5 000 немовлят народжується з мітохондріальною хворобою. Команда дослідників з британського Ньюкасла очікує, що щорічно буде попит на 20—30 дітей, народжених таким методом.

У двох звітах зазначається, що 22 сімʼї пройшли процедуру в Центрі лікування безпліддя у Ньюкаслі. Це призвело до народження чотирьох хлопчиків і чотирьох дівчаток, включаючи одну пару близнюків, та однієї вагітності, яка ще триває. Усі діти народилися без мітохондріальних захворювань та досягли очікуваних етапів розвитку.

Результати показують, що у пʼяти випадках уражені мітохондрії не виявлялися. В інших трьох від 5% до 20% мітохондрій були дефектними. Це нижче рівня у 80%, який вважається причиною захворювання.

Велика Британія не лише розробила триособовий метод, але й стала першою країною у світі, яка запровадила закони, що її дозволяють. Таке рішення ухвалив парламент у 2015 році. Виникли суперечки, оскільки мітохондрії містять ДНК, яка контролює їхнє функціонування.

Дівчатка, народжені за допомогою цієї технології, передадуть зміни у ДНК своїм дітям, тож це є постійною зміною генетичної спадковості людини. Дехто вважав це занадто радикальним кроком. Коли технологію обговорювали, виникали побоювання, що вона відкриє двері для генетично модифікованих «дизайнерських» дітей.