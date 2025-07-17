Чат-бот Маска Grok запустив сексуалізованого аніме-асистента. Він доступний навіть у дитячому режимі

Розробники чат-бота Grok від стартапу xAI, заснованого мільярдером Ілоном Маском, додали двох нових віртуальних компаньйонів. Одна з них — аніме-дівчина Ані, образ якої користувачі вважають сексуалізованим.

Про це повідомляє Time.

Ані має світле волосся, одягнена в коротку чорну сукню зі спущеними плечима, корсет, сітчасті колготки та носить мереживний чокер. Вона відповідає на запити юзерів повільним звабливим голосом.

Окрім аніме-дівчини, доступний маскот Bad Rudi — червона панда, яка за замовчуванням ображає користувачів грубими або вульгарними висловами, хоча цю функцію можна вимкнути. Ілон Маск уже заявив, що працює над тим, аби зробити Bad Rudi «менш лячним і більш кумедним».

Обидва персонажі працюють на базі Grok 4 — останньої версії ШІ xAI, яку Ілон Маск 9 липня презентував як «найпотужнішу у світі». Це вперше, коли велика компанія з цієї сфери так відкрито просуває сексуалізованого віртуального компаньйона, пише Time. Більшість лідерів галузі, як-от OpenAI або Google, уникають таких рішень через ризики для репутації та безпеки користувачів.

Під час спілкування з асистентами Grok можна розблокувати додаткові функції. Як свідчать скриншоти, опубліковані в соцмережі X, після флірту з ботом Ані вона знімає сукню, демонструє мереживну білизну і переходить до відвертішого контенту.

«Це доволі круто», — писав Маск у X, додавши фото одягненої Ані. Бізнесмен анонсував, що незабаром з’являться також «кастомізовані компаньйони», але поки невідомо, коли саме.

Однак не всім сподобалися ці нововведення.

«Режим компаньйона лише посилює ті емоційні залежності, з якими ми вже й так маємо проблему», — переконаний технічний фахівець OpenAI Боз Барак.

Неповнолітнім від 13 до 17 років необхідний дозвіл батьків, щоб користуватися Grok. Один з юзерів провів експеримент: він увімкнув дитячий режим і функцію Not Safe for Work та виявив, що Ані все ще доступна для взаємодії. Водночас Bad Rudi за цих налаштувань трансформувався у значно безпечнішу версію.

На сайті xAI зазначають, що чат-бот «не є придатним для всіх вікових категорій».

«Якщо користувачі обирають певні функції або вводять провокаційні чи грубі фрази, Grok може відповідати репліками, що містять нецензурну лексику, вульгарний гумор, сексуальний контекст або насильство», — йдеться в повідомленні.