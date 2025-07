Зеленський оновлює уряд заради кращого контакту з Трампом. Світові медіа про російсько-українську війну 16 липня

Кадрові перестановки в українському уряді відбулися після того, як американський президент оголосив про нову програму продажу зброї Україні. The Washington Post припускає, що так Володимир Зеленський хоче покращити комунікацію з Трампом та його адміністрацією. Зокрема, пропозиція обійняти посаду голови уряду Юлії Свириденко мала стати сигналом для Дональда Трампа, що «співпраця зі США дуже важлива для України, а угода про основні види корисних копалин ― головний пріоритет», каже виданню політолог Микола Давидюк. Свириденко особисто вела переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, якого вважають фінансовою зіркою. Зеленський ніби показує: завдяки цій угоді вона тепер очолює уряд. Хоча про заміну Шмигаля говорять вже щонайменше рік, саме «американський фактор зіграв роль» у виборі моменту для ротації — йдеться у статті. Цього ж місяця під час телефонної розмови з Трампом Володимир Зеленський обговорював можливу заміну Оксани Маркарової, посла України у Вашингтоні. Раніше її розкритикували союзники Трампа в Конгресі за нібито прихильність до демократів, зокрема за її роль у зустрічі в Пенсильванії між Зеленським та президентом Джо Байденом перед виборами в листопаді минулого року. Головним претендентом на її посаду, якого обговорювали в розмові, був Рустем Умєров.

Сьогодні десятки іноземних видань аналізують неочікуваний розворот Трампа щодо підтримки України. CNN відзначає, що Трамп тепер ставиться до НАТО тепліше. А його гнів на Путіна зараз більше викликаний відмовою від мирної угоди, яка дозволила б американському президенту отримати Нобелівську премію миру, аніж хвилюваннями за долю України чи за геополітичні наслідки, якщо вона програє. Термін у 50 днів Дональд Трамп озвучив лише з тієї причини, що саме стільки триватиме літній наступ Росії, про який вона заявляла раніше, йдеться в матеріалі ABC News. Адміністрація Трампа просто чекає, що Путін буде більш схильним до переговорів, якщо цей наступ не вдасться, а посилення санкцій та збільшення постачання зброї України його дотиснуть, припускає видання. Associated Press та The Independent переконані, що ці 50 днів Путін використає як шанс виснажити Україну та змусити прийняти російський ультиматум ― але малоймовірно, що йому це вдасться. Reuters зазначає, що Трамп знайшов спосіб озброїти Україну: змусити європейських союзників пожертвувати свою зброю, щоб американці могли продати їм заміну. Але тепер треба знайти тих, хто готовий віддати своє озброєння, зокрема системи ППО Patriot. Втім, у Європі це викликало здивування, а представниця ЄС Кая Каллас заявила, що країни ЄС хотіли б разом з Америкою «розділити тягар» озброєння для України, пише Deutsche Welle. Водночас саме лідери європейських країн на чолі з Німеччиною знайшли обхідний шлях, щоб змусити США допомогти Україні. Вони запропонували Трампу вигідну умову, яка поєднує американський прибуток та європейську ініціативу, пише Politico. Зрештою, колумніст Рафаель Бер пише у The Guardian, що хоч Трамп і не є надійним союзником, нині здається, що вагомішими за амбіції Путіна для нього виявились обіцянки європейських союзників і долари НАТО.

