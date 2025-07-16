Рада підтримала законопроєкт, який може створити тиск на журналістів. У відповідь вже готують блокуючу постанову

Верховна Рада України 16 липня проголосувала в цілому за законопроєкт № 12320 про заборону повʼязувати адвоката з клієнтом у медіа. За проголосували 262 нардепи. Комітет з питань антикорупційної політики у Раді вважає, що це може створити тиск на журналістів, тому готує блокуючу постанову до законопроєкту.

Про це повідомила очільниця цього комітету Анастасія Радіна.

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Радіна пояснює, що медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності просто за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи. Якщо закон набере чинності, то журналістів зможуть штрафувати на суму від 3 400 гривень до 5 100 гривень за фразу на кшталт «Віктор Сердюк — адвокат Віктора Януковича». Якщо «порушення» відбудеться повторно впродовж року — то від 10 200 гривень до 13 600 гривень. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати.

«Це не має нічого спільного зі свободою слова та преси і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів», — пише Радіна.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин також розцінює законопроєкт саме як спробу обмежити свободу слова, він підтримає блокуючу поставу.

Юрчишин також планує звернутися до міжнародних партнерів, щоб ті також оцінили законопроєкт. Він наголошує: якщо законопроєкт підпишуть, то звертатиметься до президента Володимира Зеленського із пропозицією накласти вето.