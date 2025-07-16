Медіа: У РФ зʼявилася нова схема вербування найманців на війну з Україною. Як вона працює

У Росії запрацювала нова схема вербування найманців на війну з Україною — мова про систему набору «Доброкор». Вже відомо про понад 1 600 заповнених онлайн-анкет.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Система», який є частиною видання «Настоящее время».

Назва «Доброкор» — це скорочення від «Добровольчий корпус» Міноборони Росії. Його створили у 2023 році на базі так званої ПВК «Редут», і він обʼєднав десятки найманих підрозділів, які набирали за системою цієї приватної військової компанії. Як з’ясували видання «Система» та «Схеми» у спільному розслідуванні, куратором і фінансовим центром як «Редута», так і «Добровольчого корпусу» виступає російське ГРУ.

На сайті «Доброкора» вказано 27 підрозділів, до яких ведеться набір за новою схемою. Найвідоміші з них — пов’язані з 16 бригадою ГРУ «Вовки», «Тигр» і «Рись», православно-патріотичний підрозділ «Невський», штурмова бригада «Ветерани» (бійці носять шеврони з зображенням Путіна), фанатське угруповання «Еспаньйола», козацький загін «Дон», а також бригада «Святий Георгій», створена під егідою «Союзу добровольців Донбасу». Усі вони раніше входили до складу ПВК «Редут».

Підрозділи «Добровольчого корпусу» воюють майже на всіх напрямках фронту — Харківському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Херсонському. Вони також брали участь у боях на території Курської області.

Як працює система

Тепер потенційні найманці в Росії мають вибір: укласти добровольчий контракт за старою системою ПВК «Редут» або за новою — через «Доброкор». Рекрутери пояснюють, що добровольці, які вступають до лав через систему «Доброкор», отримують офіційний статус військовослужбовця разом із соціальними гарантіями та виплатами. Натомість у випадку з ПВК «Редут» юридичного статусу немає, як і доступу до медичного обслуговування чи реабілітаційних шпиталів.

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Схема «Редут» дає можливість розірвати контракт у будь-який момент, але не передбачає жодних соціальних гарантій. Натомість «Доброкор» обіцяє офіційний статус військовослужбовця, доступ до соціальних пільг і регіональних виплат. Утім, контракт за цією системою не можна розірвати достроково. До того ж, виплати вдається отримати не завжди — через це частина найманців принципово обирає стару схему вербування.

Найманці, яких вербують за схемою «Доброкор», підписують контракт через військкомат — офіційно це оформлюють як вступ до добровольчого формування. Такий контракт не можна розірвати достроково без наслідків. Вербувальники прямо попереджають: втекти буде складно, а спроба зробити це може призвести до проблем. У Росії за дезертирство є кримінальна відповідальність.

Система «Доброкор» обіцяє одноразову регіональну виплату — від $6,3 тисячі до $20,4 тисячі. Але ці суми нижчі, ніж ті, що отримують контрактники Міноборони, де разова виплата може сягати $46 тисяч. В оголошеннях про набір у «Доброкор» не уточнюють, що ці виплати часто передбачені лише для тих, хто підписав контракт щонайменше на рік. У деяких регіонах добровольцям їх не платять взагалі — вербувальники кажуть уточнювати це у місцевих військкоматах.

Набір до «Доброкору» відбувається трьома способами. Перший варіант — особисто приїхати до тимчасово окупованого Луганська та оформитися у корпусі, який базується поряд із міською адміністрацією.

Другий — звернутися до військкомату за місцем проживання і подати заяву, але перед цим треба отримати направлення від військової частини, до якої належить підрозділ.

Третій спосіб — онлайн-реєстрація: охочі можуть заповнити анкету добровольця та надіслати документи через сайт або телеграм. З лютого по липень 2025 року файл завантажили понад 1 600 разів. Медіа зазначає: очевидно, що не всі, хто завантажив анкету, зрештою пішли на службу. Також частина загонів просто публікує у своїх соцмережах контакти вербувальників — з ними потенційні найманці спілкуються напряму.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 1 липня 2025 року заявив, що з початку року до лав добровольчих формувань вступили понад 18 тисяч людей.

«Але, попри цю цифру, вербувальники «Доброкора» активно чіпляються за кожного, хто погоджується стати «витратним матеріалом», — йдеться у матеріалі.

Добровольців у російській армії сприймають як менш цінну «резервну піхоту». Генерали порівнюють їх із ландскнехтами — бідними найманцями часів Середньовіччя. За словами депутата Бородая, головна роль добровольців — відволікати увагу і виснажувати сили противника, поки регулярна армія готується до наступу. Він прямо заявив: добровольці — це просто «жива сила, яка йде в розхід».