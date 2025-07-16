У сирійській Сувейді тривають бої. Загинули понад 250 людей

У місті Сувейда на півдні Сиріії зірвалося припинення вогню, яке оголосили 15 липня. Тривають бої між урядовими військами та озброєним ополченням друзів. Ізраїль розпочав подальші атаки на урядові сирійські сили та попередив про ескалацію конфлікту, якщо вони не відведуть свої війська.

Про це пишуть катарське медіа Al-Jazeera і Сирійський центр з моніторингу прав людини.

У Міністерстві оборони Сирії звинуватили «незаконні збройні формування» у зриві перемирʼя та нападах на урядові війська. За їхніми словами, військові відкривали вогонь у відповідь, дотримуючись правил, що мають захищати мирне населення.

Сирійський центр з моніторингу прав людини повідомляє про понад 250 вбитих станом на ранок 16 липня. Серед них — 71 житель Сувейди, зокрема четверо дітей та дві жінки, 138 солдатів урядових сил і 18 бедуїнів. Урядові силовики стратили в позасудовому порядку 21 людину, серед яких були три жінки.

Ізраїльські повітряні атаки тривають

Окрім зіткнень на землі, Ізраїль, який розглядає друзьку меншину як потенційного союзника, атакує Сирію під приводом захисту цієї групи. Ізраїльська авіація 16 липня здійснила щонайменше сім атак. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 16 липня попередив сирійський уряд, щоб той залишив друзів у спокої та вивів свої війська із Сувейди, інакше Ізраїль посилить атаки.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала удару по входу до будівлі Генерального штабу в Дамаску. Також повідомляють, що ізраїльська авіація нанесла удар по президентському палацу в Дамаску.

Також ізраїльські силовики повідомляють, що десятки сирійських друзів намагалися потрапити до Ізраїлю. Одночасно ізраїльські друзи прорвали барʼєр і потрапили до Сирії. Ізраїльські силовики застосовують сльозогінний газ, щоб припинити перетин кордону.

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