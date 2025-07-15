NGL.media: Понад 400 посадовців задекларували автівки у десятки або навіть сотні разів дешевше за ринкову ціну

Журналісти NGL.media виявили сотні випадків, коли українські посадовці — від депутатів і мерів до правоохоронців — у своїх деклараціях вказували вартість автомобілів, яка значно нижча за реальну. Іноді — у 500 разів. Загалом у списку 405 чиновників.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Є два основні варіанти, коли чиновники мають декларувати авто: якщо вони або їхні родичі стали власниками, або якщо користуються машиною, яка належить іншій людині. Більшість підозрілих випадків стосується саме купівлі — тобто коли декларант став власником авто.

Наприклад, народний депутат Максим Соколов у жовтні 2022 року задекларував Toyota Highlander Hybrid 2022 року, яку, за його словами, купив за 10 тисяч гривень. За даними AUTO.RIA, на той час такі автівки коштували приблизно у 200 разів дорожче. Соколов пояснив, що машина мала «серйозні пошкодження», але які саме — не сказав.

Схожу історію розповіла керівниця відділу земельних ресурсів Пристоличної громади під Києвом Вікторія Негода. У жовтні 2023 року вона придбала Hyundai Tucson 2022 року нібито за 100 тисяч гривень. За ринковими цінами така автівка мала б коштувати вдесятеро дорожче. Чиновниця теж заявила, що машина була «трошки бита».

Інша категорія — це користування авто, які записані на інших людей. понад тисячу чиновників просто не вказує вартість таких автівок у деклараціях. Як пояснив юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко, якщо чиновник справді не знає вартості — він має право її не зазначати. Але якщо все ж вказує — має бути готовим показати документи.

Частина посадовців таки вказує приблизну вартість авто, якими користується, але часто ця сума значно занижена, пише NGL.media. Наприклад, міський голова Тернополя Сергій Надал задекларував, що користується Audi Q7 2024 року, яка належить його тестеві Богдану Вербовому. У декларації він вказав, що машина коштує 750 тисяч гривень. Але журналісти з’ясували, що йдеться про спортивну версію Audi SQ7, яку минулого року купили з салону за 4,7 мільйона гривень. Надал сказав, що просто вказав те, що було в документах.

Екснардепка Ірина Кормишкіна зазначила, що користується Mercedes-Maybach S580 2022 року, записаним на її чоловіка, і оцінила авто у 350 тисяч гривень. Насправді така машина коштує від 12 мільйонів. Крім того, за неї щороку треба платити «податок на розкіш» — 25 тисяч гривень. Кормишкіна не захотіла говорити про це з журналістами.

Ще один приклад — голова Золочівської районної ради Орест Кавецький. У декларації він вказав, що його дружина користується BMW X6 2022 року, яка записана на її матір. І вказав, що машина коштує 100 тисяч гривень. Це щонайменше у 20 разів менше, ніж найдешевші пропозиції на ринку. Кавецький пояснив, що просто переписав ціну зі слів дружини.

Навіщо занижувати вартість авто в деклараціях

Юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко пояснює: це може бути спроба приховати реальні статки або зафіксувати в декларації хабар. Наприклад, людині «продають» авто за 10 тисяч гривень, а потім звертаються з проханням щось «вирішити». Іноді машину декларують як подарунок і вказують ціну, яку сам дарувальник написав у документах. У таких випадках треба перевіряти, чи дійсно дарувальник мав змогу зробити такий подарунок.

За словами Бойка, заниження вартості майна може мати юридичні наслідки — від звинувачень у незаконному збагаченні чи брехні в декларації до порушень вимог фінансового контролю або закону про подарунки.

Декларації перевіряє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). У відповіді на запит NGL.media в агентстві пояснили: вартість майна оцінюють під час повної перевірки декларації. Якщо виявляється заниження, справу передають у правоохоронні органи, а у разі підозри в ухиленні від податків — у податкову.

У НАЗК кажуть, що перевіряють вартість автомобілів не лише за документами, а й орієнтуються на ціни з онлайн-оголошень. Наприклад, під час перевірки інспектора кіберполіції Олександра Балоги НАЗК зʼясувало, що він купив Harley-Davidson за 50 тисяч гривень. Але на AUTO.RIA така модель коштувала 658 тисяч. Тож агентство визнало, що він вніс у декларацію неправдиві дані на цю суму. Це порушення статті 172-6 КУпАП.

Але у схожому випадку з іншим посадовцем НАЗК санкцій не застосувало. Йдеться про начальника відділу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олександра Валуйського. Він задекларував Hyundai Tucson дружини за 500 тисяч гривень. Хоча попередні власники продавали його за значно більші суми, а сам Валуйський виставляв авто на продаж за 1,46 мільйона.