Уряд призначив нового мовного омбудсмана. Хто ним став

На посаду уповноваженої із захисту державної мови Кабінет міністрів України 15 липня призначив Олену Івановську.



Про це повідомив уряд.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Івановська є докторкою філологічних наук, викладає на кафедрі фольклористики КНУ імені Шевченка. Її наукова діяльність присвячена фольклору, однак публічної інформації про досвід у сфері мовного чи правового захисту немає.

Хоча за законом уповноважений із захисту державної мови повинен мати досвід правозахисної діяльності або безпосередньо захисту державної мови.