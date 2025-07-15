Уряд призначив нового мовного омбудсмана. Хто ним став

На посаду уповноваженої із захисту державної мови Кабінет міністрів України 15 липня призначив Олену Івановську.
Про це повідомив уряд.
Івановська є докторкою філологічних наук, викладає на кафедрі фольклористики КНУ імені Шевченка. Її наукова діяльність присвячена фольклору, однак публічної інформації про досвід у сфері мовного чи правового захисту немає.
Хоча за законом уповноважений із захисту державної мови повинен мати досвід правозахисної діяльності або безпосередньо захисту державної мови.
- У липні закінчився п’ятирічний термін роботи Тараса Кременя — уповноваженого із захисту державної мови. Він кілька разів заявляв, що готовий залишитися на посаді на другий термін, і закон це дозволяє — але Кабмін його звільнив.