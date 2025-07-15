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Уряд призначив нового мовного омбудсмана. Хто ним став

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

На посаду уповноваженої із захисту державної мови Кабінет міністрів України 15 липня призначив Олену Івановську.

Про це повідомив уряд.

Івановська є докторкою філологічних наук, викладає на кафедрі фольклористики КНУ імені Шевченка. Її наукова діяльність присвячена фольклору, однак публічної інформації про досвід у сфері мовного чи правового захисту немає.

Хоча за законом уповноважений із захисту державної мови повинен мати досвід правозахисної діяльності або безпосередньо захисту державної мови.