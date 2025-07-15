Четверо українців увійшли до списку 125 найбагатших іммігрантів у США

Четверо уродженців України увійшли до списку 125 найбагатших іммігрантів у США. Їхні сукупні статки складають близько $25,3 мільярда.

Про це пише Forbes.

Дев’яте місце у списку посів співзасновник WhatsUpp Ян Кум. Його статки склали близько $16,9 мільярда.

Власник платформи OnlyFans Леонід Радвінський опинився на 50-й позиції з $3,8 мільярда. Засновник корпорації з відновлюваної енергетики Invenergy Майкл Польськи посів 75-ту сходинку із $2,5 мільярда. Співзасновник PayPal, а сьогодні CEO фінансової компанії Affirm Holdings Макс Левчин повернувся у список та зайняв 85-те місце з $2,1 мільярда. Усі четверо українців за минулий рік збільшили свої статки.

Очолив список із $393,1 мільярда іммігрант з Південно-Африканської Республіки Ілон Маск. Це майже втричі більше, ніж у співзасновника Google росіянина Сергія Бріна, який посів другу сходинку.