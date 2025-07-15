Найстаріший у світі глава держави збирається на восьмий термін. Він може правити майже до ста років

Найстаріший у світі глава держави, 92-річний президент Камеруну Поль Бія, заявив, що у жовтні балотуватиметься на восьмий семирічний термін. Він перебуває при владі вже 43 роки.

Про це пише BBC.

Очікувалось, що Бія висуне кандидатуру, але офіційно він підтвердив це 13 липня у дописі в соціальних мережах. «Будьте певні, що моя рішучість служити вам відповідає терміновості викликів, з якими ми стикаємося», — написав Бія в X.

Він додав, що ухвалив рішення балотуватися на восьмий термін після «численних та наполегливих» закликів людей з усіх регіонів Камеруну та діаспори.

Адміністрація Бії стикається з критикою через звинувачення в корупції та розкраданні, а також у поганому управлінні та нездатності розв’язувати проблеми безпеки. Також висловлювалися побоювання стосовно його здоровʼя та здатності керувати країною. Його відсутність на публіці протягом понад шести тижнів минулого року призвела до спекуляцій щодо його самопочуття та безпідставних чуток про його смерть.

Бія жодного разу не програвав виборів з моменту приходу до влади в 1982 році, і якщо він виграє ще один семирічний термін, то може бути президентом до 99 років. Зсередини та за межами Камеруну лунають дедалі частіші заклики піти у відставку та поступитися місцем новому керівництву.

Похід Бії на вибори відбувається після нещодавнього політичного розриву з ключовими союзниками з північних регіонів, які відіграли вирішальну роль у забезпеченні голосів виборців на попередніх виборах у цій частині країни.

Двоє з цих чоловіків — відомий багаторічний міністр Ісса Чірома Бакарі та колишній премʼєр-міністр Белло Буба Майгарі — нещодавно вийшли з правлячої партії та окремо оголосили про намір балотуватися на виборах. Минулого місяця Чірома заявив, що адміністрація Бії «підірвала» довіру громадськості, і він переходить до іншої партії. Кілька діячів опозиції, серед яких Моріс Камто, який посів друге місце у 2018 році, також оголосили про свої кандидатури.

Однак члени правлячого з 1960-х років Камерунського народно-демократичного руху та інші прихильники з минулого року публічно закликали Бію балотуватися на ще один термін. Він уже був фактичним кандидатом на посаду лідера партії.

Бія скасував обмеження на терміни повноважень у 2008 році, що дозволило йому балотуватися на посаду президента необмежений час. Він переміг на виборах 2018 року, отримавши понад 71% голосів, хоча опозиційні групи заявили про масові порушення.