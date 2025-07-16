Рада зробила перший крок до масштабної житлової реформи

Верховна Рада 16 липня підтримала в першому читаннія законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики», який запускає масштабну житлову реформу в Україні.

Про це повідомила депутатка, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Законопроєкт підтримали 232 народних депутати.

Остаточне ухвалення цього документа принесе Україні €300 мільйонів, адже він є одним з індикаторів програми Ukraine Facility.

Головна мета документа — скасувати застарілий Житловий кодекс 1985 року й запустити житлову реформу.

Що передбачає реформа житлової політики

Закон передбачає запуск низки доступних фінансово-кредитних механізмів, перезапуск інструменту житлово-будівельних кооперативів, а також державно-приватне партнерство. Ідеться про так званих операторів доступного житла.

Для тих громадян, чиї доходи не дозволять придбати власне житло, запровадять два формати тимчасового: соціальна оренда та оренда з правом викупу.

«Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС, а ми максимально адаптуємо їх під українські реалії — так, щоб це справді працювало і максимально ефективно закривало потребу в житлі. Зокрема, буде і тимчасове службове житло», — пояснила Олена Шуляк.

Хто надаватиме житло в соціальну оренду

Житло, яке можна буде взяти в соціальну оренду, надаватимуть з державного і муніципального фондів соціального житла. Наразі в Україні таких немає, але їх планують створити.

«Це буде і нове житло, що споруджуватиметься державним коштом, і державно-приватне партнерство. Але головне, що ми зможемо в такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди — наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним, фінальним, буде законопроєкт про управління цим фондом», — додала Шуляк.

Шуляк уточнила, що нову житлову політику почнуть реалізовувати після ухвалення законопроєкту № 12377 у другому читанні. Водночас для її повноцінного початку треба ухвалити ще два важливі закони — «Про фонд соціального житла» і законопроєкт про управління цим фондом. Над першим роботу вже розпочали.