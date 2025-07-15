У США спалахнула пожежа в будинку для літніх людей з інвалідністю. Персонал втік, є жертви

У місті Фолл-Ривер, що у штаті Массачусетс, сталася пожежа у закладі для літніх людей з інвалідністю. Загинули щонайменше дев’ятеро людей.

Про це повідомляє Associated Press.

Надзвичайники приїхали на виклик до будинку Gabriel House пізно ввечері 13 липня. Мешканці опинилися в пастці — дехто з них висовувався з вікон і кричав про допомогу. Щонайменше 30 людей постраждали. Окружна прокуратура округу Бристоль наразі не вважає, що це міг бути підпал. Причину займання розслідують.

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Gabriel House відкрили у 1999 році, у ньому є 100 квартир. На своєму сайті заклад позиціює себе як доступне житло для літніх людей, які не мають грошей на дорогі пансіонати, і пропонує своїм постояльцям допомогу в побуті. Неподалік будинку є магазини, ресторани й церкви.

Місцеві бачили, як з будівлі у вогні виносили тіла, людей у візках і поранених тварин. На місце прибули близько 50 пожежників та правоохоронці. П’ятеро рятувальників травмувалися, але вже в понеділок їх виписали з лікарні. Одна з мешканок закладу стала свідком того, як двоє працівників вибігли з будівлі після початку пожежі.

«Вони залишили нас і втекли на стоянку. Я висіла з вікна й кричала: “Допоможіть! Допоможіть!”, а вони просто бігли далі», — розповіла жінка.

Власник Gabriel House Денніс Ецкорн відмовився від коментарів, але він, за словами чиновників, співпрацює з розслідуванням. Загиблим було від 61 до 86 років, повідомила поліція.