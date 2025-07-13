Повітряні сили: За добу ППО збила 20 дронів із 60

Із 14:00 12 липня до 9:00 ранку 13 липня російська армія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів — з них до 40 були саме Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 20 дронів із 60. Окрім збитих повітряних цілей, також відомо про 20 дронів-імітаторів, які локаційно втрачені / подавлені РЕБ. Були влучання 20 БпЛА у 5 місцях.

Росіяни запускали безпілотники з таких російських напрямків, як Курськ, Міллерово. Протягом дня ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони (понад 20 Shahed), вночі — прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.