Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет — в нього заклали $500 мільйонів для України. Що далі

Комітет Сенату з питань Збройних сил США 9 липня схвалив оборонний бюджет, який передбачає $500 мільйонів допомоги Україні. Цей бюджет — частина проєкту Закону про національне забезпечення оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік.

Про це пише Reuters.

NDAA — це щорічний законопроєкт, що визначає обсяги фінансування і надає повноваження Збройним силам США. Це гарантує, що американські Збройні сили мають необхідні ресурси для виконання своїх місій, і за цим пильно стежать виробники зброї.

Ухвалена версія NDAA містить пункт про продовження Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки до 2028 року. Заплановане фінансування збільшили до $500 мільйонів, тоді як на 2025 рік воно становить $300 мільйонів. Рішення підтримали 26 голосами за, проти був один голос. Водночас Палата представників залишила підтримку України на рівні $300 мільйонів у своїй версії NDAA.

Окрім України, NDAA стосується різних глобальних викликів безпеці, включно із загрозами з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. Загалом NDAA передбачає $925 мільярдів на потреби нацбезпеки. Із цієї суми $878,7 мільярда має отримати Міноборони, а $35,2 мільярда — Міністерство енергетики. Також у документі йдеться про можливість перерозподілити до $6 мільярдів на «непередбачені потреби вищого пріоритету».

У законопроєкті також наголошують на необхідності технологічного прогресу в таких галузях, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя, а також підтримка військової переваги США. Законопроєкт забороняє списувати літаки A-10, хоча в червні адміністрація Дональда Трампа просила про це в бюджетному запиті. У документі зазначено, що у 2026 році на озброєнні має залишатися щонайменше 103 такі літаки.

Законопроєкт розглядатимуть у Конгресі впродовж наступних місяців.