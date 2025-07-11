Англіканська церква планує зменшити роль Архієпископа Кентерберійського, щоб запобігти розколам. Із січня ця посада залишається вакантною

Англіканська церква розглядає можливість послаблення ролі Архієпископа Кентерберійського як свого центрального символічного лідера. Так намагаються запобігти внутрішнім розбіжностям стосовно висвячення жінок у священники та ставлення до ЛГБТК+ спільноти.

Про це пише Reuters.

Протягом століть Архієпископ Кентерберійський був титулярним главою 85 мільйонів англікан у 165 країнах. Але це верховенство доведене до критичної точки через розкол між більш прогресивними церквами, такими як Церква Англії та англіканські церкви Америки, та більш традиційними церквами Африки та Азії. Наразі 46 різних церков складають світову англіканську спільноту. Церква Англії вважається «материнською церквою», що відображає її історичну роль.

Розбіжності спалахнули у 2003 році, коли американська гілка Англіканської церкви висвятила першого відкрито гомосексуального єпископа. Вони поглибилися у 2015 році, коли вона дозволила обряди одностатевих шлюбів, що призвело до санкцій з боку спільноти, доктринальний тон якої формується Церквою Англії.

Ті, хто виступає проти одностатевих стосунків, посилаються на Святе Письмо як авторитетні джерела щодо сексуальної етики, тоді як інші стверджують, що стародавні тексти не слід безпосередньо застосовувати до сучасного розуміння сексуальності. Центр ваги англіканської спільноти вже багато десятиліть зміщується від Кентербері: нині близько третини всіх англікан живуть у Нігерії, Уганді та Кенії — країнах, де гомосексуальність є протизаконною.

Розкол у спільноті гостро відчувають геї-священнослужителі. Наприклад, Чарльз Бончик-Белл з Лондону мусив одружитися зі своїм чоловіком в англіканській церкві в Нью-Йорку, оскільки Церква Англії дотримується вчення, що шлюб — це угода між чоловіком і жінкою.

Щоб уникнути повного розколу, представницький орган всієї англіканської спільноти запропонував ввести посаду ротаційного міжнародного керівника. Він би взяв на себе деякі з поточних організаційних обовʼязків Архієпископа Кентерберійського, зосереджуючись водночас на особистому та пастирському служінні англіканським церквам.

Посаду можуть по черзі обіймати представники пʼятьох глобальних регіонів Співтовариства: Азієї, Африки, Америки, Європи та Океанієї. Термін повноважень — шість років. У рекомендаціях зазначається, що ротація посади «додасть бажаного й давно назрілого розмаїття». Пропозиції можуть ухвалити на зборах 2026 року.

Церква Англії відмовилася коментувати запропоновані реформи, оскільки процес обрання 106-го Архієпископа ще триває. Управління Англіканської церкви заявило, що пропозиції «не позбавлять» Архієпископа історичної глобальної ролі, але досліджують шляхи розподілу деяких обовʼязків.