Оригінальну сумку Birkin продали за €8,6 мільйона. Тепер це друга найдорожча модна річ, продана на аукціоні

Сумку модного дому Hermès, що належала акторці Джейн Біркін і носить її імʼя, продали на аукціоні Sotheby’s за €8,6 мільйона. Вона стала другою за вартістю модною річчю, коли‑небудь проданою з молотка.

Про це пише Associated Press.

Ціна побила попередній аукціонний рекорд для сумки — $513 040 , які у 2021 році заплатили за Hermès White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28.

Лише один модний предмет коли‑небудь продавався дорожче: пара рубінових туфель із «Чарівника країни Оз», яку придбали у 2024 році за $32,5 млн.

Історія сумки Birkin

Паризький модний дім Hermès спеціально замовив цю сумку для Біркін і наніс її ініціали J.B. на передньому клапані, під замком. Комерційна версія сумки згодом стала одним із найексклюзивніших предметів розкоші у світі — із захмарною ціною та багаторічним списком очікування.

Ця сумка зʼявилась завдяки щасливій зустрічі на рейсі до Лондону в 1980‑х. Тоді разом летіли Джен Біркін і тодішній голова Hermès Жан‑Луї Дюма. Біркін розповідала в інтерв’ю, що вони заговорили після того, як вона розсипала речі на підлогу салону.

Біркін запитала Дюма, чому Hermès не робить більших сумок, і накреслила на авіаційному пакеті те, якою вона уявляє «містку» модель. Дюма замовив для неї зразок, а коли Hermès попросив дозволу комерціалізувати модель під її ім’ям, Джейн погодилася.

«Без сумніву, оригінальна Birkin — справді єдина у своєму роді: неповторний фрагмент історії моди, що перетворився на феномен поп-культури й уособлює розкіш у найвишуканіший спосіб. Вражає, що сумка, спершу задумана Hermès як практичний аксесуар для Джейн Біркін, стала найжаданішою в історії», — сказала Морган Галімі, голова відділу сумок і моди Sotheby’s.

Сумка стала такою відомою, що Біркін якось жартувала, перед своєю смертю у 2023 році у віці 76 років, що в її некролозі, ймовірно, «скажуть: “Як та сумка” чи щось подібне».