КМІС: Вперше більшість українців песимістично дивляться на майбутнє країни

З 15 травня по 3 червня Київський міжнародний інститут соціології провів опитування громадської думки. Вперше більшість українців дивиться песимістично на майбутнє країни.

Про це пише Київський міжнародний інститут соціології.

61% респондентів вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом єднання. З грудня 2024 року, коли так вважали трохи понад половину опитаних, кількість тих, хто поділяє цю думку, зросла. Це відбулось внаслідок суттєвого зменшення тих, хто не визначився. Водночас частка тих, хто бачить розкол, не змінилася — майже третина опитаних.

Наприкінці 2024 року 57% респондентів вірили, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС, зараз так вважають лише 43%. Натомість майже половина опитаних прогнозують зруйновану країну з великим відтоком населення. Відмінності між регіонами мінімальні.

Звʼязок між відчуттям єдності та вірою в майбутнє, який був у грудні, повністю зник. Сьогодні серед тих, хто вважає, що суспільство єднається, і серед тих, хто бачить розкол, частка оптимістів і песимістів майже однакова.

Особливо помітні зміни серед тих, хто раніше довіряв президенту Зеленському. Якщо у грудні 2024 року серед них 71% були оптимістично налаштовані на майбутнє, то зараз — лише 41%. Натомість рівень песимізму серед критиків президента майже не змінився.

Ті, хто вважає, що Європа продовжує підтримку України, частіше бачать єднання в суспільстві. Але це не впливає на їхню оцінку майбутнього: оптимістів і песимістів серед них приблизно порівну. Така сама ситуація й у ставленні до США. Попри очікування на «справедливий мир» від Дональда Трампа, які були поширені у грудні 2024 року, вони не справджуються: підтримка Трампа вже не асоціюється з вірою у краще майбутнє.

Стосовно готовності терпіти війну та територіальних поступок, ті, хто бачать єднання, демонструють значно вищу готовність продовжувати опір. Наприклад, серед них 72% готові терпіти війну стільки, скільки буде треба (проти 40% серед тих, хто бачить рух до розколу), а 83% проти офіційного визнання будь-яких українських територій частиною Росії (серед тих, хто бачить рух до розколу, — 46%).

Водночас у випадку оптимістів / песимістів щодо майбутнього України через 10 років відмінності майже непомітні. І ті, хто бачить єднання, і ті, хто вважає, що Україна йде до розколу, демонструють високу готовність до опору. Майже 60%, незалежно від бачення майбутнього, готові терпіти війну «стільки, скільки треба», і приблизно 70% не приймають ідею офіційного визнання захоплених територій частиною Росії.