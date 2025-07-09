Правоохоронці викрили злочинні схеми на митниці в Києві та трьох областях

Правоохоронні органи 9 липня провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці. Затримали високопосадовця Державної митної служби в Києві та заблокували оборудки у трьох прикордонних областях.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Спецоперацію спільно провели Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань, Національна поліція України та Бюро економінчої безпеки України.

У Києві на хабарі затримали заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби. За матеріалами справи, чиновник «заробляв» на чоловіках, які уникають мобілізації, та іноземних мігрантах. Посадовцю та його спільнику-посереднику готують підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці задокументували, як посадовець за гроші пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Для цього він залучив групу посадовців ГО «Міжнародна дипломатична місія "Організація Безпеки Спільноти Європи», які під видом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні видавала фальшиві посвідчення працівників ОБСЄ громадянам України.

telegram / Офіс Генерального прокурора

Також чиновник підозрюється в отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які планували виїхати до Європейського Союзу. За різні суми він обіцяв нелегалам допомогти уникнути депортації та сприяти безперешкодному виїзду до ЄС.

Під час спецоперації правоохоронці ліквідували ще пʼять оборудок на митницях у різних регіонах України.

В Одесі викрили чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці. Вони вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України. Також у регіоні провели обшуки у посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів.

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У Волинській області викрили посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто, чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2,7 мільйона гривень.

У Чернівецькій області викрили посадовців митниці, які сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 мільйонів гривень.

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Тривають розслідування за низкою статтей Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 3 ст. 201-3 (контрабанда товарів);

ст. 190 (шахрайство);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.