Угорська компанія шукає альтернативу російській нафті. Звернули увагу на порт Одеси

Угорська нафтова компанія Mol, яка зберігає сильну залежність від російських енергоносіїв, хоче диверсифікувати свої поставки. Там вважають трубопровід з порту Одеси найкращим варіантом для цього.

Про це пише Bloomberg.

Компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу «Одеса — Броди», що дозволить їй отримувати морські поставки від низки світових виробників. Потім потоки можна було б спрямувати до Угорщини через нафтопровід «Дружба», який зʼєднується з одеським трубопроводом поблизу українсько-польського кордону.

Хоча Європейський Союз дозволив поставки російської сирої нафти Угорщині, країна перебуває під тиском щодо поступового припинення цих поставок на тлі прагнення ЄС припинити імпорт енергоносіїв з Росії до 2027 року. Доступ до нафтопроводу «Одеса — Броди» зменшить залежність Угорщини як від російської сирої нафти через нафтопровід «Дружба», так і від неросійської нафти, що транзитом проходить через нафтопровід «Адрія».