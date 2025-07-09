Пекін відповів на звинувачення Німеччини про китайську атаку лазером на німецький літак

У Китаї відповіли на закиди Німеччини про те, що Пекін атакував німецький літак лазером — і це поставило під загрозу безпеку екіпажу. Речниця китайського МЗС Мао Нін на брифінгу сказала, що версія подій Берліну «не відповідає дійсності».
«Китайський флот здійснює протипіратську місію в Аденській затоці та біля Сомалі, виконує міжнародний обовʼязок і сприяє безпеці морських шляхів. Ми маємо з Німеччиною та ЄС постійний діалог. Маємо ставитися до цього обʼєктивно й уникати непорозумінь», — заявила Мао Нін.
- Німеччина 8 липня заявила про лазерну атаку китайських військових по німецькому літаку, що бере участь у морській операції ЄС ASPIDES у Червоному морі. Коли саме стався інцидент та які його наслідки — у міністерстві не уточнили. Того ж дня китайського посла викликали до МЗС Німеччини.
- Місія ASPIDES є військовою місією ЄС з підтримання безпеки на морі та захисту вільного судноплавства в акваторії Червоного моря, Перської затоки та Індійського океану.