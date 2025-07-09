Трамп не хоче поразки України, та ще менше хоче платити за її перемогу. Світові медіа про російсько-українську війну 8 липня

Рішення Дональда Трампа відновити поставки зброї Україні — це перемога здорового глузду, але водночас приниження для Пентагону, пише The Economist. Минулого тижня Білий дім оголосив про призупинення передачі Києву артилерійських боєприпасів і систем ППО, пояснивши це потребою зберігати запаси. Та вже 4 липня Трамп заявив Зеленському, що не знав про цю зупинку, і за три дні публічно виступив за відновлення допомоги. Це вкотре доводить: не варто шукати стабільної логіки в риториці американського президента, тому що курс визначає не його команда, а його настрій, пише видання. І підкреслює, що Трамп досі мріє про угоду з Путіним, але, схоже, починає усвідомлювати, що його мають за дурника. Він не хоче витрачати більше ресурсів на допомогу Києву та водночас боїться, що поразка України стане геополітичним ударом для США, гіршим за розпад Афганістану після виведення американських військ у 2021 році. Байден так і не оговтався від цього приниження, а Трамп досі не перестає дорікати йому за це.

І поки у Вашингтоні змагаються емоції, у Європі країни, що мають кордон із Росією, посилюють свою оборону. The New York Times пише, що одразу кілька держав — Польща, країни Балтії, Фінляндія, а також Україна — готуються повернутися до використання зброї, забороненої Оттавською конвенцією понад чверть століття. Ідеться про протипіхотні міни. З європейських країн, які мають сухопутний кордон із Росією, лише Норвегія зберегла свої зобовʼязання щодо цього договору. Президент Зеленський оголосив про намір розпочати процедуру виходу з цієї конвенції. Хоча формально це триватиме щонайменше шість місяців, рішення вже викликало критику з боку правозахисників і міжнародних організацій. Вони нагадують: 80% жертв мін — цивільні, зокрема багато дітей. Колишній міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас каже, що танкової дивізії міни не зупинять, проте змусять ворога сповільнитися, ризикувати або витрачати ресурси ― тому вони потрібні. Саме масове використання Росією протипіхотних мін відіграло значну роль у послабленні українського контрнаступу 2023 року.

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