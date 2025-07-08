Ексдиректора української авіакомпанії та бухгалтера підозрюють у несплаті 344 млн грн податків

Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру колишньому директору та головному бухгалтеру української авіакомпанії. Їх підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків на понад 344 мільйони гривень — тобто в особливо великих розмірах, а також у внесенні завідомо неправдивих даних до податкової звітності.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Слідство вважає, що кіпрська компанія, якій належали літаки, та український авіаперевізник уклали договори лізингу — це форма довгострокової оренди — на літаки Boeing 737 та Embraer.

У 2017—2022 роках українська компанія заплатила кіпрській компанії понад 3,4 мільярда гривень за користування літаками. Колишнє керівництво української компанії скористалося Конвенцією між Україною та Кіпром про уникнення подвійного оподаткування й під час виплат кіпрській компанії застосувало нульову ставку податку. Тобто не сплатило до держбюджету кошти.

Але під час розслідування правоохоронці з’ясували, що така ставка не відповідала ні умовам договорів, ні реальній ситуації з використанням літаків. Насправді компанія мала б застосувати ставку 10%, а не 0%. Через це держбюджет України втратив понад 344 мільйони гривень.

Раніше, в грудні 2024 року, в межах цього кримінального провадження суд арештував 7 літаків — Boeing 737 і Embraer E190 — які фігурують у цих лізингових угодах. Їхня орієнтовна вартість становить 40 мільйонів доларів.