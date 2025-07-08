У Мексиці пограбували фуру з 33 тоннами золота та срібла

Озброєні грабіжники пограбували вантажівку, що перевозила 33 тонни золотого та срібного концентрату, який належав компанії Grupo Minero Bacis. Збитки сягають мільйонів доларів.

Про це пише Bloomberg.

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Зловмисники заблокували вантажівку двома білими автомобілями, напали на водія та охоронців, які його супроводжували, і тримали їх у заручниках протягом півтори години. Саму вантажівку, що прямувала до тихоокеанського порту Мансанільйо, вдалося знайти, але причеп із концентратом золота та срібла — ні.

Хоча точна сума збитків ще не підрахована, Grupo Minero Bacis повідомила, що йдеться про мільйони доларів.

Інцидент стався на тлі зростання кількості нападів на вантажівки в Мексиці — спроба пограбування трапляється приблизно кожні 50 хвилин. У перші два місяці 2025 року кількість пограбувань зросла більш ніж на третину порівняно з минулим роком, коли було зареєстровано 24 тисячі випадків крадіжок вантажів.

Концентрати золота і срібла — це напівоброблені матеріали, що містять значно вищу концентрацію дорогоцінних металів, ніж початкова руда.