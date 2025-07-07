У Берліні поліція призупинила деякі слідчі дії — нема місця для речових доказів

Через переповнення основного сховища для зберігання речових доказів поліція Берліну сказала співробітникам, якщо можливо, не вилучати речі під час обшуків.

Про це пише Spiegel.

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З 1 липня центральна камера зберігання речових доказів прокуратури Берліну закрита, бо вона переповнена. Це вже має наслідки для обшуків у німецькій столиці: оскільки місця для зберігання вилучених предметів, таких як конфіскована під час операцій зброя чи наркотики, бракує, підрозділи поліції в Берліні попросили зменшити кількість нових речових доказів — і не проводити обшуків, якщо можна цього не робити.

За словами поліції, це стосується лише тих обшуків, де така процедура виправдана. «Невідкладні обшуки, звісно, й надалі проводяться», — наголосили правоохоронці.

Камера зберігання розташована в будівлі кримінального суду в районі Моабіт. Вона була тимчасово закрита через ризик пожежі, що виник через велику кількість предметів. Станом на кінець червня там зберігалося близько 160 тисяч речових доказів. Після закриття всі нові вилучені речі мають зберігатися в тимчасових приміщеннях на території окремих відділків поліції.