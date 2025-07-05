Папа призначив нового очільника Комісії із захисту неповнолітніх — так Ватикан продовжує боротьбу з насильством у церкві

Папа Римський Лев XIV призначив французького єпископа Тібо Верні новим очільником Папської комісії із захисту неповнолітніх. Так Ватикан боротиметься із насиллям проти неповнолітніх у церкві.
Про це повідомляє Vatican News. Деталі про нового очільника комісії також наводить The Associated Press.
До комісії Верні увійшов у 2022 році, а у Франції очолює раду із захисту дітей при конференції єпископів. У цій країні, що пережила хвилю розслідувань про насильства в церкві, він перевіряв роботи центрів, які приймають заяви від постраждалих. Таку практику ввели після публікації звіту, де йшлося про сотні тисяч жертв — близько 330 тисяч дітей — за сім десятиліть.
Олів’є Верні, якому 59 років, очолив Папську комісію із захисту неповнолітніх, замінивши американського кардинала Шона ОʼМеллі — колишнього архієпископа Бостону. Саме ОʼМеллі ініціював створення цієї дорадчої групи у 2014 році. Вона мала допомагати церкві виробити ефективні підходи до захисту дітей та боротьби з насильством.
Кардинал ОʼМеллі підтримав нове призначення і підкреслив, що Верні має практичний досвід у роботі з постраждалими в партнерстві з правоохоронцями й держустановами. Він додав, що Папа Лео, попри труднощі, не втрачає фокусу на роботі комісії. На думку ОʼМеллі, це свідчить про серйозність намірів церкви захищати дітей, вразливих дорослих і громади.
У відповідь Верні подякував за довіру і визнав важливу роль ОʼМеллі в цьому процесі. Він назвав його моральним орієнтиром для церкви — зокрема через те, що той не мовчав навіть у ситуаціях, коли Папа Франциск ухвалював спірні рішення у справах про насильство. Верні заявив, що готовий разом із командою продовжувати цю роботу.
Під час понтифікату Папи Франциска, який тривав 12 років, скандали через насильство в церкві стали глобальними. Через це Папська комісія із захисту неповнолітніх спершу втратила свій авторитет. Її головну пропозицію — створити спеціальний суд для єпископів, які приховували злочини священиків, — так і не втілили. Згодом, після оновлення складу та переформатування, комісія стала платформою, де жертви можуть говорити, а єпископи — отримувати поради щодо того, як протидіяти насильству в лавах духовенства.
- У січні 2019 року прокуратура Парижу почала розслідування щодо Вентури — папського нунція (посла) в уряді Франції. Справу порушили 24 січня, після скарги від молодого колеги Вентури, який стверджував, що Луїджі «кілька разів торкався до нього». Як уточнює Reuters, Вентура торкався його сідниць. Це сталося 17 січня на новорічній церемонії в паризькому готелі Hôtel de Ville. Щороку там зустрічаються президенти й представники релігійних обʼєднань, а також представники дипломатичних і офіційних органів. Нунцій відіграє особливу роль у цій церемонії.
- А в травні того ж року пʼятеро чоловіків, троє з яких брати, подали федеральний позов до окружного суду США в Сент-Полі проти Ватикану. Вони стверджують, що в дитинстві стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священників.