Боснійський суд скасував ордер на арешт лідера Республіки Сербської Додіка

Суд Боснії і Герцеговини 4 липня скасував ордер на арешт президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, якого підозрюють у замаху на конституційний лад.
Про це пишуть балканська служба «Радіо Свобода» та Reuters.
Ордер на арешт скасували після того, як Додік добровільно зʼявився до прокуратури Боснії і Герцеговини зі своїм адвокатом для допиту. До цього він кілька місяців переховувався і не з’являвся на допити, а в країні вже діяла постанова про його арешт. Так він його уникав.
Того ж дня на вимогу прокуратури Додіка привезли до суду. Суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, бо обставини, через які йому обрали саме його, змінилися.
Натомість суд зобов’язав Додіка регулярно з’являтися до відповідного державного органу. Ці обмеження діятимуть, доки в них буде потреба, або поки суд не скасує їх окремим рішенням. Обґрунтованість дії запобіжних заходів переглядатимуть кожні два місяці.
У спільній заяві суду і прокуратури заявили, що Додіка окремо попередили: якщо він не виконуватиме умови суду, йому знову можуть призначити тримання під вартою.
Що передувало
Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію. Цей закон, за зразком російського, передбачає жорсткий контроль над діяльністю громадського сектора в РС. Додік заявив, що закон усе одно впровадять, попри рішення суду.
У березні прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ про арешт президента Республіки Сербської Мілорада Додіка та інших політиків. Їм інкримінували «посягання на конституційний лад». Наказ видали в день, коли Національні збори Республіки Сербської мали обговорити проєкт Конституції, згідно з яким влада автономії хотіла визначити її як державу сербського народу, надати право на самовизначення і створити власну армію. Це суперечить конституції Боснії і Герцеговини.
Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, Додік перетнув кордон сусідньої Сербії наприкінці березня, їздив до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.
Уже 27 березня Суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.
- У лютому суд Боснії і Герцеговини засудив Мілорада Додіка за непокору рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який наглядає за миром у балканській країні. Додіка визнали винним у тому, що він проігнорував рішення Шмідта і підписав закони, які той раніше скасував. Ці закони мали заблокувати виконання рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та самого Верховного представника на території Республіки Сербської, хоча раніше обидва органи вже скасували подібні ініціативи парламенту. Тоді Додіку призначили рік увʼязнення і шестирічну заборону на політичну діяльність.