Bloomberg: Інвесткомпанія BlackRock припинила пошук інвесторів для відновлення України

Інвестиційна компанія BlackRock припинила пошук інвесторів для багатомільярдного фонду відновлення України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Цей фонд мав залучити щонайменше $500 мільйонів від урядів, державних банків розвитку та інших донорів, а також $2 мільярди від приватних інвесторів, заявляв минулого року віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд.

Тоді ж Гільдебранд зазначив, що йдеться про формування консорціуму інвесторів у капітал і боргові зобов’язання, здатного профінансувати щонайменше $15 мільярдів на відновлення України. За оцінками Світового банку та інших організацій, загальна вартість відновлення України після російського вторгнення у лютому перевищувала $500 мільярдів.

Фонд майже отримав початкову підтримку від структур, які фінансуються урядами Німеччини, Італії та Польщі. Однак у січні BlackRock вирішила призупинити перемовини з інституційними інвесторами через відсутність зацікавленості на тлі зростання невизначеності щодо майбутнього України. При цьому в грудні уряд США не входив до переліку сторін, які підтримують фонд, що стало помітним сигналом.

Представник BlackRock повідомив, що компанія завершила свою безоплатну консультативну роботу над фондом розвитку України у 2024 році та наразі не має «жодного активного мандата» на співпрацю з урядом України.

За словами деяких джерел, BlackRock планувала представити фонд в Італії на Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10—11 липня за участі премʼєрки Італії Джорджі Мелоні та українського президента Володимира Зеленського. Однак точну дату публічної презентації досі не оголошували.

Франція, за словами джерел, працює над створенням альтернативного фонду замість скасованої ініціативи BlackRock, однак наразі неясно, наскільки ефективним буде новий план без підтримки США.