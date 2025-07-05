Трамп підтримав Ізраїль, а не Україну просто тому, що це легше. Світові медіа про російсько-українську війну 4 липня

Заморожування постачання зброї Україні все більше виглядає політичним маневром Трампа, який намагається втримати баланс у республіканській коаліції, пише The Washington Post. США зараз просто не мають достатнього ресурсу для виконання всіх своїх міжнародних зобовʼязань. Вони підтримали Ізраїль, оскільки Іран — слабший за Росію супротивник, і показова перемога над ним краще виглядає на внутрішньополітичній арені, ніж тривала й дорога підтримка України. Видання також нагадує, що подібне перекидання ресурсів уже відбувалося раніше, коли США перенаправили боєприпаси з України до Ізраїлю після початку конфлікту з ХАМАС.

Дональд Трамп непомітно послаблює санкції проти Росії й Тегерану, пише бельгійське видання La Libre. Наприкінці червня він підписав новий указ, який офіційно скасовує частину американських санкцій проти Сирії ― мовляв, щоб допомогти країні економічно відновитися. Але разом із сирійськими компаніями з оновленого списку 1 липня зникли й кілька російських компаній (збройові організації і банки) та осіб, які прямо пов’язані з війною в Україні та поставками зброї. Серед них — «Рособоронекспорт», головний постачальник зброї для окупантів. Його очолює Олександр Міхєєв, близький до Путіна російський олігарх, який перебуває під санкціями Європейського Союзу з 2022 року. Свого часу це російське державне агентство постачало зброю сирійському режиму, через це й потрапило під американські санкції.

Трамп публічно заявив, що скасування санкцій не торкнеться організацій, причетних до тероризму, торгівлі зброєю чи співпраці з Іраном, ― однак у новому списку виявили щонайменше десятки осіб і компаній, які саме цим і займалися. Тож мимоволі чи свідомо Білий дім полегшив життя Тегерану й Москві, підсумовує видання.

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