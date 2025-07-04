Дослідники назвали шість рис, які роблять людину «крутою» у всьому світі

Міжнародна команда дослідників зʼясувала шість рис людей, яких вважають «крутими». І ці риси виявилися спільними для всіх країн — від Південної Кореї до США і від Китаю до Мексики.

Дослідження опублікували в науковому журналі Journal of Experimental Psychology.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Результат засвідчив, що риси, які повʼязують з «крутими» людьми, часто схожі на ті, що мають «хороші» люди. Однак ці два поняття не збігаються.

«Круті» сприймаються як більш екстравертні, гедоністичні, сильні, авантюрні, відкриті та автономні. Натомість «хороші» — більш традиційні, надійні, впевнені, спокійні, доброзичливі, турботливі та сумлінні.

Ці відмінності в розумінні «крутих» і «хороших» людей однакові в багатьох країнах.

Дослідники з Університету Адольфо Ібаньєса, Університету Аризони та Університету Джорджії проводили експерименти з 2018 до 2022 року у дванадцяти країнах: Австралії, Чилі, Китаї, Німеччині, Індії, Мексиці, Нігерії, Іспанії, Південній Африці, Південній Кореї, Туреччині та Сполучених Штатах. У дослідженні взяли участь майже шість тисяч людей.

«Усі хочуть бути крутими або принаймні уникнути стигми некрутості, а суспільству потрібні круті люди, бо вони кидають виклик нормам, надихають на зміни і розвивають культуру», — прокоментував співкерівник дослідження Тодд Пеццуті, доктор філософії, доцент кафедри маркетингу в Університеті Адольфо Ібаньєса в Чилі.

Водночас він вважає, що «крутість» еволюціонувала з часом, і хоч не втратила своєї гостроти, проте стала більш функціональною і, зокрема, комерційно вигідною. На це вплинули розвиток і охоплення індустрії моди, музики та кіно.