Ryanair збільшує розмір безкоштовного багажу. Ось чому

Ірландський лоукостер Ryanair збільшить розмір дозволеної ручної поклажі на 20%. Причина — Європейський Союз запроваджує новий стандарт розміру безкоштовного багажу.

Про це передають BBC і Sky News.

Тепер пасажирам дозволятимуть брати в салон без додаткової плати сумки розміром до 40 см x 30 см x 20 см і вагою до 10 кілограмів, щоб вони поміщалися під сидіннями. Наразі максимальний розмір сумки становить 40 см x 25 см x 20 см.

Тобто Ryanair прийматиме ручну поклажу, розмір якої на третину перевищує новий мінімальний ліміт у ЄС — 40 см x 30 см x 15 см. Лоукостер не пояснив, що запроваджує дещо більший ліміт, ніж вимагають у ЄС.

Євросоюз працює над впровадженням єдиних правил для безкоштовної ручної поклажі, щоб уникнути плутанини та доплат для мандрівників, які можуть літати різними авіакомпаніями. Нові стандарти стосуватимуться авіакомпаній, зареєстрованих у ЄС (як-от EasyJet, Ryanair, Wizz Air).

Минулого місяця транспортний комітет Європарламенту проголосував за те, щоб дозволити пасажирам брати безкоштовно ще одну сумку вагою до 7 кілограмів, однак це рішення ще має затвердити весь Європарламент.

Більшість лоукостерів беруть додаткову плату за розміщення більшого багажу у верхньому багажному відділенні над сидіннями або в багажному відсіку. Це їхня ключова частина прибутку.

У Ryanair заявляли, що пасажири мають самі вирішувати, за які послуги платити, а від яких відмовитися.

Європарламентарі також пропонують, щоб дітям до 12 років безкоштовно гарантували місце поруч із дорослим, який їх супроводжує, а людям з обмеженою мобільністю дозволили мати безоплатного супроводжувача.