Помер актор Майкл Медсен — він найбільш відомий за фільмами «Убити Білла 2» і «Скажені пси»

Помер американський актор Майкл Медсен, найбільш відомий за фільмами «Убити Білла 2» і «Скажені пси».

Про це пише NBC News з посиланням на слова його менеджера.

Менеджер актора Рон Сміт повідомив, що Медсен помер у віці 67 років від зупинки серця.

«Наскільки нам відомо, сьогодні вранці у Майкла сталася зупинка серця і його знайшли без свідомості у його будинку в Малібу», — сказав він.

Акторська карʼєра Майкла Медсена тривала понад 40 років. За цей час він зіграв десятки ролей, але найбільшого успіху здобув завдяки співпраці з режисером Квентіном Тарантіно, який обрав його на роль психопатичного злодія у фільмі «Скажені пси» та невдалого кілера у фільмі «Убити Білла 2». Також він грав у таких фільмах, як «Двері», «Тельма та Луїза» та «Донні Браско».

Майкл Медсен був одружений тричі і став батьком шістьох дітей.