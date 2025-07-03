У свіжому звіті ЦРУ підтримує висновки, що Росія сприяла перемозі Трампа у 2016 році

У звіті від 26 червня 2025 року Центральне розвідувальне управління США погодилося з минулими висновками, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року, аби допомогти Дональду Трампу перемогти кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Раніше Трамп неодноразово заперечував це.

Про це повідомляє Bloomberrg із посиланням на звіт ЦРУ.

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Призначений Трампом директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф заявив, що наказав зосередити увагу на найбільш обговорюваному твердженні попереднього звіту — що Путін прагнув допомогти Дональду Трампу виграти вибори. У звіті не знайшли підстав, щоб спростувати це твердження.

У восьмисторінковому документі згадуються певні «процедурні аномалії», висновки з яких дозволять вдосконалити розгляд суперечливих або політично забарвлених тем. Водночас підкреслюється «аналітична ретельність» оцінки та чітке дотримання розвідувальних стандартів у звіті 2016 року. У ньому теж зазначалося, що висновки не слід тлумачити як припущення, що процеси розвідувального співтовариства мають серйозніші проблеми.

Такі висновки ускладнюють відносини Реткліффа з Трампом, який називав втручання Росії у вибори «повним обманом» і критикував початкові висновки. Ця суперечка лежить в основі його протиборчих відносин із розвідувальним співтовариством.

Розсекречуючи та публікуючи звіт 2 липня 2025 року, дирекор ЦРУ не згадав, що він підтверджує попередні висновки. Натомість він написав у X, що посадовці часів Обами «маніпулювали розвідданими та змушували замовкнути професіоналів — і все це, щоб добратися до Трампа».

Висновки ЦРУ 2016 року

У 2016 році ЦРУ дійшло висновку, що російський уряд втрутився у вибори, щоб підтримати кандидатуру Трампа проти Гілларі Клінтон. Російський уряд керував широкомасштабною хакерською операцією, метою якої було втручання у вибори та підрив довіри до американської демократії, перш ніж вона перетворилася на операцію із завдання шкоди Клінтон.

Росія неодноразово заперечувала ці звинувачення, а Трамп заявляв що США повинні рухатися далі, а не мститися Росії.

Звинувачення у втручанні у вибори спонукали тодішнього президента Барака Обаму запровадити санкції проти високопосадовців російської розвідки та вислати дипломатів РФ.