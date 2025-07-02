Телескоп «Хаббл» показав відбивну туманність у зоряній колисці сузірʼя Тельця

Команда астрономів космічного телескопа «Хаббл» показала нове зображення відбивної туманності GN 04.32.8, яка є частиною зоряної колиски, відомої як молекулярна хмара Тельця, за 480 світлових років від Землі.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Відбивні туманності — хмари космічного пилу, які самі не світяться, як інші туманності, а відбивають світло сусідніх зір. Через особливості розсіювання світла багато з них видаються блакитними.

ESA / Hubble / NASA

Туманність GN 04.32.8 світиться завдяки системі з трьох яскравих зір у центрі зображення, які є активними й хаотичними, бо тільки починають свій розвиток.

Трішки лівіше від центру зображення видніється дрібна сплющена помаранчева цятка. Це новонароджена протозоря, яка ще прихована в протопланетному диску, що перекриває її світло.