Сеул заполонили «жучки кохання» — вони вкривають туристичні стежки та ледь не «атакують» людей

Жителі Сеулу та його околиць скаржаться на навалу чорних комах, яких прозвали «жучками кохання» — вони вкривають туристичні стежки та майже «атакують» людей. Причиною їхнього поширення стало підвищення температури через зміну клімату.

Про це пише Reuters.

На відео, знятих цього тижня на пішохідних маршрутах гори Кєянсан у місті Інчхон, що на захід від Сеулу, видно, як ці чорнокрилі комахи рояться навколо людей та вкривають дерева, перила і сходи.

Ці комахи, наукова назва яких Plecia longiforceps, отримали прізвисько «жучки кохання», оскільки під час парування самки та самці літають, зчеплені між собою.

Раніше вони мешкали лише в теплих кліматичних зонах, однак за останні роки їхня кількість у літній період у столичному регіоні Сеулу різко зросла, частково через підвищення температури. Це спричинило стрімке зростання кількості скарг.

Міська адміністрація Сеулу повідомила, що минулого року надійшло приблизно 9 296 скарг на «жучків кохання», тоді як у 2023-му — 4 418.