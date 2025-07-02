Лідер тибетських буддистів Далай-лама XIV оголосив, що матиме наступника. У Китаї заяву розкритикували

Лідер тибетських буддистів Далай-лама XIV другого червня виступив у відеозверненні до конференції буддистських релігійних лідерів, яка проходить в Індії. Напередодні свого 90-річчя він заявив, що інститут Далай-лам продовжить існувати.

Про це повідомляють Deutsche Welle і BBC.

За словами Далай-лами, він отримав прохання від буддистів з Тибету, Монголії, деяких частин Росії та Китаю, а також інших країн забезпечити продовження діяльності інституту Далай-лам. Заява поклала край багаторічним спекуляціям про те, що Далай-лама XIV може бути останнім на цій посаді.

Він додав, що заснований ним фонд «Ґаден Пходранг» матиме виключне право визнавати майбутнє переродження. Учасники конференції одноголосно підтримали заяву про наступництво.

Міністерство закордонних справ КНР розкритикувало звернення, заявивши, що реінкарнацію Далай-лами має схвалити китайський уряд. У заяві йдеться, що наступництво має відповідати китайським законам і правилам, а також «релігійним ритуалам та історичним традиціям».

Нетипові прижиттєві дискусії про реінкарнацію відбуваються через тиск з боку КНР. Китайська влада називає Далай-ламу політичним вигнанцем, який «не має жодного права представляти тибетський народ», і каже, що може сама обрати його наступника. Щоб протистояти тиску Китаю, раніше Далай-лама казав, що його наступник може бути родом з Індії, де з 1959 року перебуває уряд Тибету у вигнанні, а також вказував на важливість Монголії для тибетського буддизму.