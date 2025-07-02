Reuters: У червні Іран готувався до можливого мінування Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти

Іранські військові в червні готувалися до можливого мінування Ормузької протоки — вони завантажили морські міни на кораблі в Перській затоці. Розвідка США виявила це після початку ударів Ізраїлю по Ірану 13 червня, що посилило занепокоєння у Вашингтоні стосовно можливої блокади Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти.



Про це пише Reuters із посиланням на джерела, які не розкрили, як саме США визначили факт завантаження мін. Зазвичай такі розвіддані збирають за допомогою супутникових знімків, таємних агентів або комбінації цих методів.

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Reuters не вдалося з’ясувати точно, коли саме під час загострення конфлікту Ірану та Ізраїлю Тегеран завантажував міни на свої судна в Перській протоці. Невідомо і те, чи зняли ці міни з кораблів.

Агентство зазначає, що хоч Іран не розмістив міни в протоці, але навіть така підготовка свідчить про серйозність намірів Тегерану заблокувати її — це могло паралізувати світову торгівлю, адже через Ормузьку протоку проходить 20% світової нафти.

Два чиновники заявили: уряд США не виключає, що завантаження мін могло бути маневром, аби переконати Вашингтон у серйозності намірів закрити протоку, але без реального бажання це зробити.

Іранські військові могли також готуватися на випадок, якщо керівництво Ірану дасть відповідний наказ. За оцінками Агентства оборонної розвідки США, станом на 2019 рік Іран мав понад 5 тисяч морських мін, які можна швидко встановити за допомогою невеликих швидкісних катерів.

«Завдяки блискучому виконанню президентом операції «Північний молот», успішній кампанії проти хуситів і кампанії максимального тиску, Ормузька протока залишається відкритою, свобода судноплавства відновлена, а Іран значно послаблений», — так у Білому домі відповіли на запитання про підготовку Ірану.

Водночас Пентагон наразі не коментує ситуацію. Іранська місія в Організації Обʼєднаних Націй теж не надала коментарів.

Reuters зауважує, що П’ятий флот США, який базується в Бахрейні, відповідає за безпеку торгових шляхів у цьому регіоні. Зазвичай у Бахрейні є чотири кораблі, які спеціалізуються на пошуку та знешкодженні морських мін, але зараз їх поступово замінюють новими кораблями — прибережними бойовими суднами, які теж можуть боротися з мінами.

Напередодні ударів США по ядерних обʼєктах Ірану ці протимінні кораблі тимчасово вивели з Бахрейну, бо чекали можливого нападу у відповідь на штаб П’ятого флоту. Однак тоді Іран завдав ракетного удару по американській військовій базі в Катарі.

Американські посадовці не виключають, що Іран може вжити додаткових заходів у відповідь.