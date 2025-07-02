Politico: Велика Британія і Німеччина укладуть всеосяжну двосторонню угоду. Серед пунктів — взаємна оборона

Велика Британія і Німеччина готуються укласти всеосяжний договір. У ньому пропишуть, що будь-яка стратегічна загроза одній країні становитиме загрозу для іншої.

Про це пише Politico з посиланням на джерела в переговорному процесі.

Розділ, присвячений обороні, базується на Угоді Трініті-Хаус, яку сторони підписали в жовтні 2024 року. Відповідно до неї, Договір, ймовірно, підтвердить відданість обох країн НАТО як основі їхньої колективної оборони. Однак пункт про взаємне сприйняття загроз підкреслює, що європейські союзники хочуть тісніше співпрацювати у сфері безпеки, оскільки США зменшують свою роль у НАТО.

Після підписання Німеччина матиме договори про взаємну військову допомогу з обома європейськими ядерними державами: Великою Британією та Францією. Це відповідає бажанню німецького канцлера Фрідріха Мерца посилити європейські потужності стримування окремо від США.

Документ міститиме пункти про подальші заходи боротьби з нелегальною міграцією, транспортування, а також дослідження та інновації. Він також передбачає зобовʼязання сприяти транскордонному обміну — надзвичайно складній сфері для уряду премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, оскільки на нього тиснуть стосовно скорочення як легальної, так і нелегальної міграції.

Очікується, що договір підпишуть 17 липня, перш ніж парламенти обох країн підуть на літні канікули.