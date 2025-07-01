У Telegram зʼявляться чеклісти й можливість пропонувати дописи для каналів

Месенджер Telegram представив оновлення, яке включає списки завдань, пропоновані дописи і додає нові можливості монетизації для каналів.

Про це повідомила пресслужба Telegram.

Списки завдань. Premium-користувачі можуть створювати спільні списки завдань у будь-якому чаті. Наприклад, складати списки покупок і справ.

Telegram

Пропоновані дописи телеграм-каналам. Підписники отримають право надсилати контент у канали як пропоновані дописи через автоматизований інтерфейс. Вони зможуть встановити дату й час для публікації або вибрати опцію «Будь-коли», щоб власник каналу обрав самостійно.

Telegram

Пропоновані дописи можна буде й профінансувати. Користувач зможе запропонувати зірки Telegram або Toncoin власнику в обмін на розміщення допису. Також запропоновані дописи дають каналам можливість звертатися до спільноти за контентом і брати участь у партнерському маркетингу.