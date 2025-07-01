Польща тимчасово повертає прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою. Ось чому

Польща запроваджує тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою з 7 липня через зростання напруженості стосовно нелегальної імміграції.

Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, передає польське видання WP Wiadomości.

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За його словами, це рішення ухвалили через нову політику Німеччини, що полягає у відмові приймати мігрантів. Однак канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заперечив, що мігрантів регулярно повертають з Німеччини до Польщі. Він закликає до співпраці між двома урядами стосовно мігрантів.

Дональд Туск наголошує, що тимчасовий прикордонний контроль має «скоротити до мінімуму неконтрольовані потоки мігрантів через польсько-німецький кордон».

Перевірки, які збирається запровадити Варшава, не виняток. З 1 липня 11 із 29 країн Шенгенської зони, зокрема Австрія, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди, сповістили Єврокомісію про плани тимчасово повернути прикордонний контроль. До списку ще не входить Бельгія, яка раніше заявила, що запровадить перевірки на в’їзд улітку, щоб зупинити нелегальну міграцію.