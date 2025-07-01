Італія в наступні 3 роки видасть пів мільйона віз — так країна бореться з нестачею робочої сили

Італія видасть майже 500 тисяч нових робочих віз для громадян країн, що не входять до ЄС, у період з 2026 по 2028 рік. Так країна відповідає на нестачу робочої сили.

Про це пише Reuters.

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У 2026 році дозволять в’їзд 164 850 людям, а загальна кількість нових робочих віз має досягти 497 550 до 2028 року.

Це вже другий подібний крок, який премʼєрка Джорджа Мелоні зробила після приходу до влади майже три роки тому на чолі правої коаліції. Уряд уже ухвалив рішення про видачу понад 450 тисяч дозволів мігрантам у період з 2023 по 2025 рік.

Старіння населення та низький рівень народжуваності в Італії підкреслюють потребу в залученні іноземної робочої сили. У 2024 році кількість смертей перевищила кількість народжень на 281 тисячу людей, а чисельність населення зменшилася на 37 тисяч — до 58,93 мільйона, продовжуючи десятирічну тенденцію.

Згідно з дослідженням аналітичного центру Osservatorio Conti Pubblici, аби протистояти подальшому скороченню населення та зберегти нинішній рівень жителів, Італії потрібно буде прийняти щонайменше 10 мільйонів іммігрантів до 2050 року.