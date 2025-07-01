Через стан російської армії її літній наступ навряд чи обернеться проривами. Світові медіа про російсько-українську війну 30 червня

Літній наступ Росії розвивається повільніше, ніж прогнозувалося, пише CNN. Попри локальні успіхи та нарощення кількості військових, зокрема поблизу Покровська (зараз там зосереджено приблизно 111 тисяч російських військових проти 70 тисяч торік), масштабних проривів ніде немає. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, хвиля спроб «літнього наступу», розпочатого ворогом, згасає. У низці районів українські сили переходять до контратак, зокрема на Сумщині.

У статті також ідеться про те, що Україна активно розвиває власну оборонну промисловість. Водночас російська економіка навантаження війни не витримує: Путін вже заговорив про можливе скорочення витрат на армію наступного року. Військовий бюджет Росії становить приблизно 40% від загальних державних витрат ― і понад 6% ВВП. Це розпалює інфляцію. Утім, наразі Україна цього не відчує, пише видання: у короткостроковій перспективі на можливості Москви фінансувати армію, яка зараз налічує понад пів мільйона людей, фінансові негаразди не вплинуть.

The Washington Post розповідає, що Росія зберігає перевагу в людському ресурсі, боєприпасах і ракетах, проте значного прориву цього літа очікувати не варто. Про це виданню кажуть західні аналітики, посилаючись на нещодавню спробу наступу росіян на Суми, яка зайшла в глухий кут. Стаття приділяє багато уваги внутрішнім проблемам російської армії, а саме — системній корупції, хаосу в командуванні, відсутності належного забезпечення, низькому моральному духу, дезертирству та поширеним пияцтву і наркоманії. Блогери та незалежні телеграм-канали публікують численні свідчення «м’ясних штурмів»: солдатів кидають у бій без спорядження (багатьом доводиться купувати його власним коштом), ліків чи транспорту. Командири вимагають хабарі за «порятунок», карають ув’язненням. Але попри жахливі умови мобілізація в Росії набирає обертів — людей заманюють високою зарплатою і великими бонусами в понад 3 мільйони рублів (понад $38 тисяч).

Оглядач Financial Times у колонці пише, що як українські, так і російські війська наближаються до межі виснаження, але Україна без нової військової допомоги може досягти критичної точки швидше ― приблизно протягом наступних шести місяців. Також видання, посилаючись на високопоставленого чиновника з країн Європи, зазначає, що Путін має на меті захопити Одесу, щоб позбавити Україну головного порту.

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