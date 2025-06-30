Біля Лівії вибухнув нафтовий танкер — нещодавно він заходив у порт РФ

Танкер Vilamoura, який перевозив мільйон барелів нафти, вибухнув поблизу Лівії. Перед цим судно заходило в російський порт.

Про це пише Bloomberg.

За словами речника компанії TMS Tankers, унаслідок вибуху до судна почала надходити вода, що призвело до затоплення машинного відділення. Наразі його буксирують до Греції, де проведуть оцінку завданої шкоди. Витоку нафти внаслідок вибуху не сталося, а причина інциденту поки невідома.

Останніми місяцями сталась низка вибухів на нафтових танкерах, які перед тим заходили в російські порти. Після цього власники суден почали перевіряти корпуси своїх кораблів на наявність мін — за допомогою водолазів і підводних апаратів. Vilamoura двічі відвідувала російські нафтові термінали з квітня, щоб завантажити казахстанську нафту.

У квітні Vilamoura зайшла до російського порту Усть-Луга, де завантажила нафту казахстанського походження. У травні танкер також прибув до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму біля російського порту Новоросійськ, який теж переважно обслуговує казахстанські барелі.

За даними Vanguard Tech, консалтингової компанії з морських ризиків, від початку року ще чотири судна вибухнули. Усі вони незадовго до того заходили в російські порти.