У США чоловік влаштував лісову пожежу та вбив двох рятувальників. Що відомо

На півночі штату Айдахо в США 29 червня чоловік влаштував лісову пожежу, а потім почав стріляти з гвинтівки по рятувальниках, які прибули її гасити. Двоє з них загинули, ще один отримав поранений. Згодом стрільця теж знайшли мертвим.

Про це пишуть Associated Press, The Guardian, CNN, BBC.

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Пожежа почалася на східному схилі гори Кенфілд. Коли пожежники прибули на місце, то потрапили під «шквальний вогонь», що тривав кілька годин. Трьох поранених доправили до лікарні. Двоє з них померли, а третього рятувальника прооперували — він «бореться за життя», проте його стан стабільний.

Після того, як із засідки по пожежниках розпочали стрілянину, на місце інциденту прибуло близько 300 правоохоронців з різних відомств. У них нападник також стріляв.

Уже ввечері підозрюваного знайшли мертвим, поруч була зброя — повідомив на пресконференції шериф округу Кутенай Роберт Норріс. За його словами, загрози для громади немає.

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Поліція дізналася про смерть підозрюваного, відстеживши сигнал мобільного телефону. Прибувши на місце, слідчі виявили тіло померлого чоловіка. Його перемістили через пожежу, яка ширилася. Пожежники вважають, що підозрюваний навмисно влаштував підпал, який «однозначно» позначився на місці, де знайшли його тіло.

Попередньо, правоохоронців вважають, що стрілець діяв сам, наразі його імені, причини смерті та інших деталей не розголошують, слідство триває. Норіс розповів, що стрілець використав потужну спортивну швидкострільну гвинтівку, і офіцери спочатку не були впевнені в кількості причетних злочинців.

Правоохоронці почнуть створювати психологічний портрет загиблого чоловіка, Влада поступово збиратиме інформацію про нього. Правоохоронці, найімовірніше, отримають ордери на обшук у місцях, пов’язаних із загиблим, і «почнуть рухатися у зворотному напрямку, складаючи його профіль». Так вони намагатимуться встановити, з ким він міг бути знайомий, до яких людей чи угруповань мав стосунок, і спробують прояснити мету його нападу.