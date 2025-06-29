У Стамбулі затримали кілька десятків учасників ЛГБТ-маршу — місцева влада заборонила його проведення

Турецька поліція затримала щонайменше 30 людей у центрі Стамбулу, коли ті намагалися взяти участь у Марші гордості, який влада заборонила.

Про це пише Reuters.

На відео, отриманому агентством Reuters, видно сутичку поліції з групою активістів, які тримали райдужні прапори в центрі міста, після чого їх затримали та посадили в поліцейські фургони.

Кезбан Конукджу, депутатка від прокурдської партії DEM, яка була присутня на марші, розповіла журналістам, що щонайменше 30 людей затримали.

Раніше місцева влада оголосила марш незаконним і заявила, що групи, які його просувають, діють незаконно. Влада забороняє Марші гордості в найбільшому місті Туреччини з 2015 року, посилаючись на питання громадської безпеки.

Правозахисні організації засудили позицію Туреччини. Human Rights Watch та Amnesty International попередили, що риторика і дії уряду створюють ворожу атмосферу для ЛГБТК+ людей, сприяючи зростанню дискримінації та насильства.

Попри заборони невеликі групи активістів продовжують щороку відзначати Тиждень гордості. Організатори кажуть, що дедалі агресивніші дії поліції відображають ширший наступ на інакодумство та свободу зібрань у Туреччині.