У Сербії сталися сутички між поліцією і протестувальниками — ті вимагають зміни влади в країні

У Сербії між антиурядовими протестувальниками і поліцією сталися зіткнення після того, як десятки тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Белграді, вимагаючи дострокових виборів, щоб усунути від влади президента Александара Вучича та його правлячу партію.

Про це передає сербська газета Blic.

Зіткнення між поліцією і демонстрантами сталися в чотирьох місцях у центрі Белграда. Протестувальники намагалися прорвати поліцейську загорожу, били правоохоронців і кидали в них різні предмети. Поліція відтісняла натовп, застосовуючи світлошумові гранати і перцевий газ.

Поліцейські заарештували десятки людей під час сутичок. Шестеро правоохоронців і щонайменше двоє протестувальників поранені. Доки протестувальники не зіткнулися з поліцейською загорожею, їхнє зібрання в Белграді тривало мирно протягом кількох годин.

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Ця демонстрація продовжує серію протестів проти чинної влади — мітингувальники вже понад пів року вимагають покарати винних у загибелі 16 людей, які стали жертвами трагедії в місті Новий Сад. Там у листопаді 2024 року на залізничному вокзалі обвалився бетонний навіс. Прокуратура встановила, що обвал стався через «неналежне виконання будівельних робіт» і висунула звинувачення 13 людям. Протестувальники заявили, що цього мало і що це лише один з наслідків тотальної корупції, яка поглинула країну. Влада відповіла тиском і репресіями проти мітингувальників — їх затримували, били, висували звинувачення. Протести поширились на десятки міст. Найбільш організованими виявились акції студентів.