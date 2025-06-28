Медіа: Девід Фінчер зрежисує спіноф серіалу «Гра в кальмара»

Девід Фінчер може стати режисером спінофу серіалу «Гри в кальмара» для стримінгу Netflix. Старт зйомок запланований на грудень 2025 року.

Про це пише журнал Mint із посиланням на джерела в галузі.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У спінофі розкриють теми відчаю та системної жорстокості, що стали основними в оригінальному серіалі. Очікують, що історія поглибить оригінальну «Гру в кальмара», але не повторюватиме сюжет. Над сценарієм працюватиме Денніс Келлі — сценарист британського фантастичного серіалу «Утопія».

Хоча Netflix ще не підтвердив вихід спінофу і невідомо, чи Фінчер зніматиме весь сезон або лише окремі епізоди, його участь уже викликала хвилю очікувань, зазначає Mint.

У фільмографії Фінчера багато відомих картин: «Сім», «Гра», «Бійцівський клуб», «Соціальна мережа», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», серіали «Картковий будиночок» і «Мисливець за розумом». Фінчера називають одним з найяскравіших режисерів сучасного Голлівуду.