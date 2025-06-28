Медіа: Девід Фінчер зрежисує спіноф серіалу «Гра в кальмара»

Девід Фінчер може стати режисером спінофу серіалу «Гри в кальмара» для стримінгу Netflix. Старт зйомок запланований на грудень 2025 року.
Про це пише журнал Mint із посиланням на джерела в галузі.
У спінофі розкриють теми відчаю та системної жорстокості, що стали основними в оригінальному серіалі. Очікують, що історія поглибить оригінальну «Гру в кальмара», але не повторюватиме сюжет. Над сценарієм працюватиме Денніс Келлі — сценарист британського фантастичного серіалу «Утопія».
Хоча Netflix ще не підтвердив вихід спінофу і невідомо, чи Фінчер зніматиме весь сезон або лише окремі епізоди, його участь уже викликала хвилю очікувань, зазначає Mint.
У фільмографії Фінчера багато відомих картин: «Сім», «Гра», «Бійцівський клуб», «Соціальна мережа», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», серіали «Картковий будиночок» і «Мисливець за розумом». Фінчера називають одним з найяскравіших режисерів сучасного Голлівуду.
27 червня вийшов третій, фінальний сезон «Гри в кальмара». Оглядачка The Guardian пише, що серіал став більш видовищним, кривавим і драматичним, а фінал вийшов зовсім непередбачуваним і грандіозним. Оглядачка Collider теж каже, що серіал цікаво закінчився. Вона також хвалить акторську гру головних героїв і те, як сценарист у кінцівці поєднав усі основні сюжетні лінії.
- Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію Netflix: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 мільярда годин. Серіал заробив, за оцінками, майже $837 мільйонів. А ось другий сезон, який вийшов наприкінці 2024 року, отримав неоднозначні відгуки критиків. Американська газета The New York Times відзначила, що новий сезон «мав великі амбіції, але мало що зробив, аби їх досягти».